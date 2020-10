vor 56 Min.

Erneut heißt es „Gewinnen und Gutes tun“

Neuauflage der Adventskalender-Aktion des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen. Kalender bald erhältlich

Von Peter Bauer

„Gewinnen und Gutes tun“: Unter diesem Motto brachte der Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen vor fünf Jahren seine Adventskalender-Aktion für den guten Zweck auf den Weg. Auch in diesem Jahr gibt es, wie Organisator Peter Vohle ankündigt, eine Neuauflage. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute. Wie Organisator Peter Vohle mitteilte, werden die insgesamt 2000 Kalender ab kommenden Montag, 2. November verkauft.

Der Rotary Club – vertreten durch seinen Präsidenten Kai-Uwe Kugelmann und Peter Vohle – stellte den neuen Adventskalender jetzt vor. Die Vorbereitung der Aktion sei angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise durchaus mit einem Mehraufwand gegenüber früheren Jahren verbunden gewesen, sagt Peter Vohle im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber ihm sei es ein Anliegen, gerade in dieser schwierigen Zeit ein positives Zeichen zu setzen. Und er freue sich sehr über die einmal mehr große Beteiligung von Sponsoren.

Bestärkt fühlte sich Vohle auch durch die erfolgreichen Aktionen der vergangenen Jahre: „Die in den letzten Jahren realisierten Adventskalender hatten so einen positiven Eindruck hinterlassen, dass es uns leicht fiel, diese großartige Aktion auch zum 6. Mal zu wiederholen“, betonte Peter Vohle.

Vohle weiter: „Unter Beihilfe der heimischen Industrie, des Handels, der Gewerbetreibenden, der Banken und der Gastronomie haben wir 125 gesponserte Preise im Wert von über 6500 Euro in den 24 Kläppchen des Adventskalenders verteilen dürfen.“

Auch in diesem Jahr werde der Erlös von 2000 Adventskalendern wieder dem Kinderschutzbund Thannhausen, dem Kinderhospiz Grönenbach und der Kartei der Not der Augsburger Allgemeinen zufließen. Jeder nummerierte Kalender kostet fünf Euro und ist ab Montag, 2. November in der „Lesehexe“, dem Lottogeschäft Weiss und der Raiffeisenbank, alle in Thannhausen, zu erwerben. In Krumbach ist der Kalender in den Geschäften Profi-Bra und Wiedemann Moden zu erwerben.

Vom 1. bis 24. Dezember werden die täglich unter Aufsicht einer Notarin gezogenen Gewinnnummern in den Mittelschwäbischen Nachrichten sowie dem Internet unter www.schwaebischer-barockwinkel-thannhausen.rotary.de und in Die Woche bekannt gegeben.

Gewinnen kann man unter anderem: Waren- und Verzehrgutscheine, Silbermünzen, Cabrio Wochenenden, Goldbarren (zwei mal zehn Gramm und einmal fünf Gramm) Ehrenkarten des FC Augsburg „und noch viele tolle Preise“, wie Peter Vohle mitteilt.

„Unser herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Freunden, die durch ihre großzügigen Spenden, die sechste Auflage des Adventskalenders ermöglicht haben“, erklärt er abschließend. Alle Sponsoren seien auf der Rückseite des Kalenders zu finden. Dass sie sich in dieser nicht einfachen Zeit wieder so zahlreich beteiligen, sei eine schöne Geste.

Themen folgen