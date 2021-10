Durststrecke bei Schwimmbädern muss so kurz wie möglich bleiben

Plus Das Gartenhallenbad Leipheim und das Hallenbad Krumbach fallen gleichzeitig für viele Monate aus. Das ist nicht nur für Schwimmvereine und Verbände ein Problem.

Die gute Nachricht ist: In ein paar Jahren wird der Landkreis Günzburg eine hochmoderne Bäderlandschaft haben. In Krumbach, Leipheim und in Ichenhausen werden moderne, gut funktionierende Hallenbäder gebaut. Und das zu einer Zeit, in der viele Kommunen darüber nachdenken, ihre Bäder ganz aufzugeben – oder es längst getan haben. Die schlechte Nachricht ist: Diese goldenen Zeiten für Schwimmer liegen noch eine ganze Weile in der Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

