Mittelschwaben und die Fußball-EM: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Raus aus dem Corona-Lockdown und rein in die EM-Freude - Leser können uns Ihre EM-Bilder zukommen lassen und einen Preis gewinnen.

Dienstagabend, 15. Juni - endlich steigt auch die deutsche Fußballmannschaft ein ins EM-Turnier. Manch einer wird wohl zurückdenken an die besondere Atmosphäre von Turnieren wie beim WM-Sommermärchen 2006, der "Fast-Heim-EM" 2008 ( Schweiz, Österreich) und natürlich den spektakulären WM-Triumph in Brasilien 2014. Damals, Public Viewing, Autocorsos - und diesmal? Vielleicht wird es ein Turnier des Aufbruchs, raus aus der Krise, der Freude. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Bilder Ihrer persönlichen EM-Erlebnisse schicken. Es gibt etwas zu gewinnen. Der Sieger unserer Online-Abstimmung über das schönste EM-Bild aus der Region erhält ein 20-Liter-Fass-Bier oder wahlweise auch ein nichtalkoholisches Getränk - dankenswerterweise spendiert vom Klosterbräuhaus Ursberg.

Ausgelassene Stimmung auf dem Krumbacher Marktplatz nach dem EM-Halbfinalsieg gegen die Türkei im Sommer 2008. Solche Bilder wird es heuer nicht geben, aber vielleicht doch so etwas wie Aufbruchstimmung. Foto: Georg Drexel

Was kann das Motiv Ihres Bildes sein? Gerne auch ein "historisches" Motiv, Ihr Fußballerlebnis 1974, beim deutschen WM-Triumph in München oder der große Erfolg in Rom 1990 - natürlich auch Ihre persönliche Feier des deutschen WM-Sieges 2014 in Brasilien. Und selbstverständlich freuen wir uns insbesondere über Ihre aktuellen Fotos, die auf ihre Weise für den Weg "hinaus aus dem Corona-Lockdown" stehen.

Alle Bilder möchten wir online veröffentlichen

Was uns sehr freuen würde: Ihr Foto sollte in einer möglichst großen Auflösung an unsere Redaktion (an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de) geschickt werden. Für uns ist es eine große Hilfe, wenn Sie alle auf dem Bild zu sehenden Personen mit Vorname und Name nennen. Wichtig ist für uns auch immer der Name des Fotografen. Alle eingesandten Bilder möchten wir online bei uns in einer Bildergalerie veröffentlichen, eine Auswahl gibt es bei uns in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung zu sehen. Unsere Aktion läuft so lange, wie das deutsche Team mitspielt. Das könnte im Idealfall das Finale am Sonntag, 11. Juli in London sein.

Lesen Sie auch: