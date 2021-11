Trinkwasserprobleme in Krumbach: Wo die Ursache liegen könnte

Plus Die Suche nach dem Grund für die Belastung des Krumbacher Trinkwassers mit Keimen bleibt schwierig. Was sich die Stadt von einer Spezialfirma erhofft.

Das Trinkwasser abkochen? Das ist im Krumbacher Westen schon seit etlichen Tagen notwendig. Wie Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, sei die Ursache der Belastung mit coliformen Keimen trotz großen Einsatzes nach wie vor nicht gefunden worden. Aber man habe immerhin den Raum für die Ursache im Südwesten der Stadt eingrenzen können. Hilfe erhofft sich Krumbach von einer Spezialfirma. Doch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger heißt dies auch: Das Wasser vorerst weiter abkochen.