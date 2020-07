vor 2 Min.

Krumbacher Berufsfachschule setzt ein starkes Zeichen für Europa

Warum internationale Kontakte für die Berufsfachschule für Kinderpflege so wichtig sind und welche Akzente in der Corona-Krise gesetzt wurden

„Unser Leben ist ein leeres Blatt Papier – Erasmus+ schreibt darauf die schönsten Geschichten!“ Unter diesem Motto feierten die Teilnehmer des EU-Mobilitätsprojekts Erasmus+ 2020 der Staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege Krumbach ihren jährlichen Europafachtag. Dieses Jahr im kleinen Kreis und unter Einhaltung geltender Hygienevorschriften.

Die Berufsfachschule schickt jährlich Schülerinnen und Schüler ins europäische Ausland nach Spanien (Deutsche Schule Bilbao), Finnland (Savo Vocational College Kuopio) und Österreich (Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik Sacré Coeur Pressbaum/Wien). Dort absolvieren die zukünftigen Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger ein dreiwöchiges Praktikum in einer Kindertageseinrichtung in Begleitung von Lehrkräften der Berufsfachschule und Erzieherinnen des Landkreises Günzburg. Neben beruflichen und sprachlichen Erfahrungen im Ausland gewinnen die Teilnehmer an wertvoller Lebenserfahrung. Jede Schülerin und jeder Schüler nimmt dabei ganz persönliche und vor allem nachhaltige Geschichten in ihr beziehungsweise sein Lebenspapier auf, die den Werdegang maßgeblich prägen. Die Auslandaufenthalte in Österreich und Spanien wurden dieses Jahr mit situationsbedingten Einschränkungen durchgeführt, die alle gemeinsam und erfolgreich gemeistert haben. Davon zeugt der Europass Mobilität mit dem Europass Lebenslauf, die beide am Europafachtag feierlich übergeben wurden. Die Mobilitätsteilnehmer nach Finnland gingen dieses Jahr leider leer aus. Der Aufenthalt wurde vonseiten des Partners in Kuopio abgesagt. Das Erasmus+ Team der Staatlichen Berufsfachschule Krumbach ist auf alle ihre Teilnehmer stolz und freut sich, dass das Mobilitätsprojekt 2020 ohne getrübte Erfahrungen in der aktuellen Situation das Lebenspapier jedes einzelnen nachhaltig bereichert. (pm)

