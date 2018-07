05:05 Uhr

Krumbacher Naturfriseurin Rösch verabschiedet sich

Die Naturfriseurin Marlene Rösch bricht ihre Zelte in Krumbach ab und folgt ihrer großen Liebe nach Norddeutschland.

Von Elisabeth Schmid

Schon als kleines Mädchen wollte Marlene Rösch Friseurin werden. Der Umgang mit Haaren hatte ihr schon immer Spaß gemacht. Damals träumte das kleine Mädchen von einem eigenen Friseursalon. Marlene Rösch wurde 1966 in Balzhausen geboren. Sie besuchte die Schule in Thannhausen. Ihre Friseurlehre machte sie in Krumbach im Salon Christine, wo sie auch einige Jahre als Friseurin arbeitete. Haare zu schneiden hat sie nach eigener Aussage in einer der besten Haarschneideschulen in Deutschland gelernt, das war 1992. Nach ihrer Meisterprüfung arbeitete sie einige Zeit im Salon Franco. Dann erfüllte sich Rösch ihren größten Wunsch, sie mietete sich im Rixner Haus ein und führte dort ihren ersten eigenen Salon. Rösch interessierte sich schon immer für Naturprodukte. Sie arbeitete nur mit natürlichen Pflegeprodukten. 2018 machte sie die Ausbildung als Naturfriseurin. Seit 20 Jahren hat sie ihren gut gehenden Friseursalon in der Brühlstraße in Krumbach. 2012 folgte die Ausbildung als Gesundheitsberaterin und als Visagistin. Natürlich schön, das ist ihre Devise. In Krumbach ist sie die einzige Naturfriseurin.

Um so trauriger ist es für ihre Kunden nun, dass die beliebte Friseurin sich entschlossen hat, Krumbach zu verlassen, um zu ihrer großen Liebe nach Norddeutschland zu ziehen. Am heutigen Freitag ist ihr letzter Arbeitstag. Bisher hat sie 700 Kunden, „es fällt mir wirklich schwer, alles, was ich aufgebaut habe, hinter mir zu lassen. Aber ich bin meinen Kunden dankbar, dass sie mir über all die Jahre die Treue gehalten haben. Ohne sie wäre mein Leben, wie es war, nicht möglich gewesen. Aber Uwe ist die Liebe meines Lebens und ich muss die Chance für einen Neuanfang einfach wahrnehmen“, erzählt sie wehmütig, aber auch glücklich. Einen Neuanfang gibt es als Naturfriseurin in ihrem neuen Wohnort in Norddeutschland.

Ihr Haus in Niederraunau hat sie vermietet. Ihr Sohn ist erwachsen und ist mit der Entscheidung seiner Mutter einverstanden. Marlene zieht quasi mit Sack und Pack, mit dem ganzen Hausrat, dem Mobiliar des Salons und ihren Pferden in ihre neue Heimat. Sie reitet erst seit sie ihren Lebensgefährten kennen gelernt hat.

Er schenkte ihr ein Pferd. Früher joggte Marlene gerne, heute walkt sie und fährt Rennrad. Marlene Rösch ist komplett naturverbunden. Sie ernährt sich seit Jahren vegetarisch, viel Rohkost und belässt alles in ihrem Umfeld so natürlich wie möglich. Sie zieht mit ihrem Freund in dessen Geburtshaus. Das Grundstück und der alte Gutshof bieten soviel Platz, dass Marlene ihre Träume verwirklichen kann. „Es ist sogar noch Platz, um zwei Ferienwohnungen einzurichten“, schwärmt sie.

Die Arbeit war neben ihrem Sohn das Wichtigste in ihrem Leben. „Meine Kunden und ich waren fast schon wie eine zweite Familie“, erzählt sie. Für ihre Kunden hat sie sich umgehört und einige Naturfriseure in der Gegend ausfindig gemacht.

Allen Kunden schickt sie Adressen und Abschiedsbriefe. Marlene Rösch ist bei aller Freude über den Neuanfang trotzdem auch traurig. Der Abschied fällt der sympathischen Frau nicht leicht. Bei den Geburtstagen ihrer Kunden schickte sie ihnen einen kleinen Text mit Gutschein und dem Spruch: „Machen sie sich über das Alter keinen Kopf, den mach ich Ihnen.“ Jetzt wird sie die Köpfe in ihrer neuen Heimat machen.

