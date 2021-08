Landkreis Günzburg

17:55 Uhr

Aktivisten greifen mit Banner Nüßlein und CSU an: Was steckt dahinter?

In Billenhausen hatten eine junge Frau und zwei junge Männer vom Augsburger Klimacamp ein Banner an einem Baukran angebracht. Damit wollten sie auf Georg Nüßlein aufmerksam machen.

Plus Vergangene Woche hing kurz ein großer Schriftzug an einem Baukran in Billenhausen, mit dem Aktivisten die CSU und Georg Nüßlein angreifen. Was sagt Nüßlein selbst dazu?

Von Nadine Rau

Es ist mitten in der Nacht, vier Uhr morgens. Ein Aktivist und eine Aktivistin des Augsburger Klimacamps klettern mit Gurten an einem Baukran in Billenhausen, einem 500-Einwohner-Dorf, nach oben, hangeln sich am Aufleger entlang und bringen ein großes Banner an. CSU = Korruption, steht auf der einen Seite, CSU = Unwählbar, auf der anderen. Die beiden großen „S“ sind keine normalen Buchstaben, sondern Dollarzeichen. Die Botschaft ist klar: Der kleinen Gruppe gefällt nicht, wie Politiker der CSU an ihr Geld kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen