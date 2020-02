14.02.2020

Radtour: Mit dem Rad zum „Herrgöttle“ nach Biberbach

Eine „Reise durch die Geschichte“ zwischen Augsburg und Biberbach. Warum bei dieser Tour auch Mozart und die Kraft des Wassers eine besondere Rolle spielen.

Von Peter Bauer

Tourensteckbrief

Kategorie: Trekkingbike.

Schwierigkeitsgrad: 2 von 5.

Start/Ziel: Parkplatz am Müllberg.

Anfahrt: Über die A 8/ B 2

Streckenlänge: 38,6 Kilometer.

Höhenmeter: 126 Meter.

Belag: Gute Feldwege, nur kurz auf Straßen.

Geeignet für... Familien mit größeren Kindern, die schon etwas „Raderfahrung“ haben. Die Orientierung ist nicht immer leicht. Eine gute Wanderkarte ist empfehlenswert, die GPS-Daten sind sehr hilfreich.

Zeit: Tagestour.

Die GPS-Daten zur Tour: Die finden Sie hier.





Mozart, ganz in Rot. Es ist nur eine Art Kunstfigur. Doch sie lässt ahnen, dass diese Fahrt nach Biberbach etwas sehr Spezielles ist. Eine Mozartdarstellung vor der Kirche? Der berühmte Komponist, damals zehn Jahre alt, nahm hier im Jahr 1766 an einem „Orgelwettstreit“ teil. Sein „Gegner“ hieß Joseph Sigmund Eugen Bachmann, zwölf Jahre alt. Der Wettbewerb endete „unentschieden“, was Wolfgang Amadeus’ Vater Leopold sehr bedrückte.

Roter Mozart, die Wallfahrtskirche und roter Radhelm. Biberbach ist ein lohnendes Ziel für Radler. Bild: Ulrike Bosch

Genie, aber gleichermaßen die mitunter brutale Seite dessen, was wir oft mit „Leistungsgesellschaft“ umschreiben: Das gab es offenbar auch schon im 18. Jahrhundert. Mozart starb mit 35 Jahren, das musikalische Werk, das er hinterließ, gilt bis heute als kaum erreicht. Wenige Meter dahinter, die Begegnung mit dem „Herrgöttle“, der gekreuzigte Jesus, vermutlich um 1220 entstanden, rund 800 Jahre alt. Wer die Biberbacher Kirche betritt, sieht ihn zunächst kaum. Gleichsam aus dem Hintergrund taucht er auf. Eines der ganz seltenen spätromanischen Kunstwerke der Region. Doch die so liebevoll „Herrgöttle“ genannte Figur hat eine Geschichte zu erzählen. Während des Bauernkriegs 1525 kam das „Herrgöttle“ nach Biberbach. In den „Bilderstürmen“ soll es aus einer Württemberger Kirche geworfen worden sein. Ein katholischer Weinhändler fand das Bildnis und brachte es nach Biberbach.

Pause am Wasserkraftwerk bei Langweid. Die GPS-Daten zur Tour gibt es zum Download unter www.mittelschwaebische-nachrichten.de. Bild: Ulrike Bosch





All das das begleitet uns auf der Tour. Wasserkraft, Industriegeschichte, Unesco-Weltkulturerbe bei Langweid, dann Schloss Scherneck und seine Umgebung. Ausflugsziel mit vielen Eventmöglichkeiten. Kletterwald, Konzerte, Mittelaltermarkt, Fußballgolfplatz... Es ist eine sehr „umfassende“ und gleichermaßen genussvolle Radtour.

Rund 39 Kilometer lang ist unsere Runde. Wir haben sie wegen der vielen Feldwege als Trekkingbike-Tour eingestuft. Sie kann aber auch gut mit einem Tourenrad gefahren werden. Zu empfehlen ist ein griffiges Profil. Bild: Christian Beinhofer







Der Weg in Kü rze

Start/Ziel: Parkplatz nördlich des Augsburger „Müllbergs“. Auf Radwegen am Lech aus dem Augsburger Zentrum gut erreichbar.

Gersthofen: Über den Lech nach Gersthofen, das wir über die Sportallee, Auenstraße, Thyssenstraße nach Nordwesten verlassen.

Gablingen: An einer Kreuzung scharf rechts (Beschilderung „Moto Cross“ und Richtung Gablingen.

Schmutter: Auf malerischen Wegen führt die Tour, die Schmutter immer westlich von uns, vorbei an Achsheim, nach Norden.

Biberbach: Links nach Eisenbrechtshofen, durch den Ort und weiter nach Biberbach zur Wallfahrtskirche St. Jakobus, St. Laurentius und Heiliges Kreuz.

Zollsiedlung: Dann entlang der Straße A 9 Richtung Zollsiedlung. Vor der Zollsiedlung nach links auf einen Feldweg.

B 2: Richtung B 2 und in der ersten Unterführung unter der Straße hindurch und weiter bis zu einem Kreisverkehr. Hier der Beschilderung „Lechmuseum“ folgen.

Lechmuseum/Kraftwerk: Am Kraftwerk entlang des Lechkanals nach Süden bis zur Brücke Richtung Rehling.

St. Stephan: Im Ort nach Süden und nach einem kleinen Weiher links, weiter Richtung Oberach, nach Süden und zur Staatsstraße 2381.

Schloss: Scherneck An der Straße links und dann rechts einen recht steilen Anstieg hinauf zum Schloss Scherneck.

Au: Nach Süden Richtung Au.

Staatsstraße 2381: Wieder über die Straße, an einem Weiher vorbei nach Südwesten.

Wald: Wir radeln etwa zwei Kilometer, bis der Wald am Lech immer mehr in Sichtweite kommt. Dann nach links Richtung Gersthofen.

Waldhaus: Wir erreichen eine Kreuzung von vier Wegen. Hier scharf rechts Richtung Waldhaus/Auenhof.

Finale: Auf einem asphaltierten, schmalen Sträßchen erreichen wir bald den Ausgangspunkt.

Das Schloss Scherneck befindet sich im Besitz der Familie Schaezler. 1821 erwarb es der Augsburger Bankier Johann Lorenz Freiherr von Schaezler. Das Schloss liegt auf einer Anhöhe über dem Lechtal. Bild: Ulrike Bosch

Tipps für unterwegs

Einkehr

Gasthof Huckerwirt/Biberbach: Telefon: 08271/2933. Internet: www.huckerwirt.de. Öffnungszeiten: Mittwoch Ruhetag.

Gaststätte Schlossbräustüberl Scherneck: Telefon: 08237/ 6350. Internet: www.schlossbraeu-stueberl-scherneck.de. Öffnungszeiten: Winter: Mittwoch bis Sonntag 10 Uhr bis 1 Uhr, Montag/Dienstag Ruhetag. Betriebsurlaub bis 19. 2. 2020. Sommer: Täglich 10 Uhr 1 Uhr, Montag Ruhetag.

Bögenhof-Biergarten: Telefon: 08237/9596825. Internet: www.schloss-scherneck.de. Öffnungszeiten: Täglich ab 11 Uhr bei schönem Wetter.

Auenhof/Waldhaus/Reitschule Kirner: Telefon: 0172/8265349. Internet: www.derauenhof.com. Öffnungszeiten: Nach Absprache und Kontaktaufnahme mit den Inhabern, Detailinfos auf der Internetseite.

Gaststätten in Gersthofen/Augsburg-Nord: Sehr große Auswahl in der Nähe unserer Route.

Kultur

Wallfahrtskirche Biberbach: Mit dem „Herrgöttle“ (um 1220).

Lechmuseum/Kraftwerk: Wasserkraftwerk am Lechkanal, Öffnungszeiten Museum: Jeden ersten Sonntag im Monat, 10 bis 18 Uhr. Telefon: 0821/3281658. Internet: www.lechmuseum.de.

Schloss Scherneck: Die Ursprünge reichen bis vor das Jahr 1000 zurück.





