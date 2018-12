vor 25 Min.

Thannhausen geht das Thema Kriminalität an

Der Rewe-Parkplatz am Rathaus ist bei einigen jungen Leuten ein beliebter Treffpunkt. Manchmal werden ihre spätabendlichen Zusammenkünfte sehr laut. Von Anwohnern gab es wiederholt Beschwerden, auch die Polizei griff deshalb schon ein.

Wie in anderen Städten gibt es auch in der Mindelstadt Probleme mit Drogen. Nun wollen sich verschiedene Parteien zusammensetzten, um Prävention zu leisten.

Von Christian Gall

Eigentlich kann man es sich kaum vorstellen – im friedlichen Thannhausen findet im Schnitt etwa alle zwei Wochen ein Drogendelikt statt. Laut Polizeiinspektion Krumbach gab es im Jahr 2017 insgesamt 27 Fälle von Rauschgiftkriminalität, im Jahr 2016 waren es 22 Fälle. „Thannhausen ist sicher kein Ausnahmefall, die Zahlen entsprechen dem Durchschnitt“, sagt Inspektionssprecher Claus Schedel. Aber auch, wenn das Problem nicht größer ist als andernorts, bleibt es ein Problem. Dem soll entgegengewirkt werden – mit einer ganzen Liste von Beteiligten.

Anfang kommenden Jahres soll in Thannhausen ein Gespräch mit unterschiedlichen beteiligten Stellen stattfinden – dazu zählen Polizei, Stadt, Jugendamt, Sicherheitswacht, Vertreter der Schulen und womöglich weitere. Als „runder Tisch“ wird so eine Zusammenkunft oft bezeichnet. Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz verzieht bei dieser Formulierung das Gesicht – zu oft habe man diese beiden Wörter schon gehört. „Aber eigentlich machen wir genau das. Wir setzen uns zusammen, versuchen, die kritischen Faktoren ausfindig zu machen und überlegen uns, wie wir eingreifen können“, sagt er.

Drogenkriminalität macht selbst vor kleineren Städten nicht halt. „Dieses Problem taucht überall auf, nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleinen Dörfern“, sagt Schwarz. So sieht es auch Polizeisprecher Schedel: „Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Anzahl der Delikte mit der Größe einer Stadt steigt.“

Ruhestörungen auf dem Rewe-Parkplatz

Neben der Polizei sorgt in Thannhausen auch die Sicherheitswacht für Ordnung in der Stadt. Ein Schwerpunkt ist dabei der Rewe-Parkplatz gleich neben dem Rathaus. Jugendliche treffen sich dort oft spätabends, immer wieder lassen sie laut Musik laufen. „Bei mir beschweren sich regelmäßig Anwohner über die Lärmbelästigung“, sagt Schwarz. Sowohl Polizei als auch Sicherheitswacht schauen ihm zufolge regelmäßig auf dem Platz vorbei, dennoch wird es regelmäßig laut – zu laut, wenn es nach den Anwohnern geht.

Laut Polizei sei Thannhausen in Sachen Kriminalität kein Ausreißer. Doch Schwarz betont, wie wichtig er die Prävention findet. „Dadurch, dass wir verschiedene Stellen für ein Gespräch an einen Tisch holen, können wir unterschiedliche Aspekte abdecken und einige Probleme vielleicht direkt bei den Ursachen bekämpfen“, sagt er. Mit den beteiligten Parteien kommen auch verschiedene Sachgebiete zusammen – Sicherheit und Soziales ebenso wie Bildung und Erziehung.

Schwarz schwebt für diese Zusammenkunft bereits ein inoffizieller Name vor – „Kümmerer-Forum“. Das finde er besser als den „runden Tisch“.

