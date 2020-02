vor 40 Min.

Unter Drogeneinfluss zu schnell gefahren

Polizei erwischt jungen Autofahrer und zieht ihn aus dem Verkehr. Ebenso ergeht es einem Rollerfahrer in Waltenhausen.

Von Annegret Döring

Aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Donnerstag einen jungen Autofahrer in Thannhausen. Laut ihrem Bericht fiel der Polizeistreife gegen 2.20 Uhr, in der Krumbacher Straße in Thannhausen ein Audi auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten beim 19-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf vorhergehenden Drogenkonsum festgestellt werden. Er musste mit zur Blutentnahme und durfte auch nicht mehr weiter fahren. Sollte sich der Verdacht auf Drogenkonsum bestätigen, erwartet den Mann eine Bußgeldanzeige mit Bußgeld und Fahrverbot, so die Polizei.

Ohne Fahrerlaubnis in Waltenhausen auf zu schnellem Roller erwischt

Angehalten haben Polizisten am Mittwoch einen Mann in der Thalstraße in Waltenhausen gegen 20.30 Uhr. Er war einer Polizeistreife auf seinem Motorroller aufgefallen, weil er deutlich schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer (Mofa) unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 29-jährige Fahrer ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Eine Drosselung sei ebenfalls nicht verbaut in dem Zweirad. Aus diesem Grund wird der Roller laut Polizei fahrerlaubnispflichtig. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Autobesitzer erwischt in Ziemetshausen jugendlichen Dieb

Erwischt hat ein Autobesitzer am Donnerstag einen Dieb, der aus seinem Wagen etwas mitgehen lassen hatte. Der Man teilte die Krumbacher Polizeidienststelle mit, dass er gerade jemanden erwischt habe, der neben seinem Pkw stand, in dem noch das Innenlicht brannte. Das Ganze ereignete sich im Auweg in Ziemetshausen. Der Autobesitzer konnte den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Der 16-Jährige räumte ein, dass er im unversperrten Fahrzeug des Geschädigten nach Zigaretten gesucht habe. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen konnte umfangreiches Diebesgut festgestellt werden, das ihm eindeutig nicht gehörte. Dies deutet für die Polizei darauf hin, dass der 16-Jährige noch weitere Autos angegangen hatte. Er wurde zur weiteren Abklärung des Sachverhalts auf die Dienststelle mitgenommen und dort einem Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere mögliche Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden.

