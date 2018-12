05:05 Uhr

Welche Ampel in Krumbach und Umgebung nervt Sie?

Eine wichtige Krumbacher Ampel: Sie regelt in Krumbach den Verkehr an der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Ulmer Straße.

Schon in der Anfangszeit 1868 hatten Ampeln mitunter einen wenig schmeichelhaften Ruf. Welche Ampel nervt Sie in Krumbach, Thannhausen und Umgebung? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen.

Von Peter Bauer

Der mitunter wenig schmeichelhafte Ruf begleitet Ampeln schon seit ihrer Einführung. Vor 150 Jahren war das, mitten in London. Britische Parlamentarier hatten sich darüber beklagt, dass sie ihren Arbeitsplatz bisweilen nur unter Lebensgefahr erreichen würden. Im Dezember 1868 wurde in London nicht zuletzt aus diesem Grund die erste Ampel aufgestellt. Das Magazin Punch verglich die Anlage mit einem angsteinflößenden Gespenst.

150 Jahre später geht im Straßenverkehr nichts mehr ohne Ampeln. Aber ihr Ruf scheint seit den Anfängen nicht besser geworden zu sein. Bei der jüngsten Aktion unserer Zeitung zum Thema Verkehr bezeichnete eine Leserin die Ampel an der Kreuzung Raunauer Straße mit der Südstraße in Krumbach gar als „dämlich“. Ampeln – in Krumbach, aber auch in Thannhausen ein viel diskutiertes Thema.

Das 150-jährige Ampel-Jubiläum ist für uns Anlass für eine neue Leseraktion. Welche Ampel nervt Sie? Wo sehen Sie bei Ampelschaltungen Verbesserungsbedarf? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Diskussionsbeitrage (gegebenenfalls auch mit Bild) an unsere E-Mail-Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken.





