Aus Balzhausen gibt es eine Rekordspende für die Leukämie- und Krebsforschung

Josef Glogger ist in der Region vielen durch seine Weihnachtshaus-Lichteraktion bekannt. Jetzt setzt er mit einer Spende ein besonderes Zeichen der Hilfsbereitschaft.

Die Mühen haben sich gelohnt! Mehrere Wochen war Josef Glogger damit beschäftigt, sein inzwischen weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekanntes Weihnachtshaus in Balzhausen mit rund 40.000 LED-Lichtern und verschiedenen Darstellungen rund um die Geburt Christi wieder zum Leuchten zu bringen. Sechs Wochen lang konnte diese weihnachtliche Show besichtigt werden. Rund 7000 Besucher – wie letztes Jahr – hat das Weihnachtshaus nach Schätzungen von Glogger wieder angelockt. Einige hatten sogar über 100 Kilometer Anfahrt in Kauf genommen. Und die zeigten sich äußerst großzügig. Statt Eintritt zu verlangen, wurde um freiwillige Spenden gebeten. Davon profitiert wiederum die Uni-Klinik in Ulm, denn der 68-jährige Glogger konnte an deren Professor Dr. Hartmut Döhner die Rekordsumme von 6500 Euro für Leukämie- und Krebsforschung überreichen.

Im Spendenbetrag enthalten waren auch die freiwilligen Gaben der Besucher für Glühwein und Kinderpunsch. Rund 1200 Liter davon konsumierten diese an 44 Tagen bei vielen interessanten Gesprächen an den beheizten Stehtischen. Besuchermagnete waren wieder die Weihnachtskonzerte der „Mindeltaler“ sowie der Musikkapelle Balzhausen.

Auch der Regensburger Bischof Voderholzer kam nach Balzhausen

Ein besonderes persönliches Erlebnis für Josef Glogger war der Besuch des Regensburger Bischofs Dr. Rudolf Voderholzer. Am Vortag seines Besuches in Maria Vesperbild in den ersten Januartagen machte der Bischof in Balzhausen Station und war beeindruckt vom Weihnachtshaus. In seiner Predigt am Tag darauf in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild äußerte er sich begeistert über die weihnachtliche Darstellung in Balzhausen und meinte, es sei schön gewesen zu sehen und zu erleben, wie dieses schöne Zeichen die Menschen neugierig macht und wie das Licht, das von der Krippe ausgeht, Kraft und Trost schenkt.

Glogger möchte das Weihnachtshaus erneut zum Leuchten bringen

Letzteres kann auch Glogger bestätigen. Im Bericht in den Mittelschwäbischen Nachrichten im Vorfeld der Weihnachtsdarstellung hatte Glogger von einer Frau berichtet, die letztes Jahr nach dem Tod ihres Mannes an der Krippe in Balzhausen neue Kraft geschöpft hat. Der 68-Jährige, der selbst im Frühjahr letzten Jahres seine Frau nach schwerer Krankheit verloren hat, berichtete von mehreren Personen, die in der Vergangenheit Schicksalsschläge hinnehmen mussten, den Zeitungsbericht gelesen haben und sich auf den Weg nach Balzhausen gemacht haben. Glogger: „Diese bedankten sich nach einem Gespräch bei mir und versicherten, dass sie jetzt eine gewisse Erleichterung und Trost verspüren.“ Für Josef Glogger sind diese Aussagen Ansporn und Antrieb, auch Anfang Dezember 2024 – trotz der Mühen – das Weihnachtshaus wieder in gewohnter Form zum Leuchten zu bringen.