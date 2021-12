Geldautomat geknackt: Polizei sucht Gelände um Raiffeisenbank Breitenthal ab

Plus Einsatzkräfte der Polizei suchen derzeit das Gelände ab. Offenbar haben Unbekannte sich am Geldautomaten zu Schaffen gemacht. Es ist nicht das erste Mal.

Die Feuerwehrsirene hat die Menschen in Breitenthal am Morgen des Heiligen Abend aufgeweckt. Grund für die Alarmierung war ein Einsatz bei der Raiffeisenbank im Ort. Dort hat offenbar ein Raub stattgefunden.