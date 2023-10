Drei Männer aus Mittelschwaben verunglücken bei Zusmarshausen

In drei verschiedenen Autos waren am frühen Freitagabend Männer aus dem südlichen Landkreis Günzburg in einen Unfall verwickelt. Was genau geschah.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 zwischen Steinekirch und Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhren alle beteiligten Fahrzeuge in die gleiche Fahrtrichtung. von Steinekirch kommend. Einem 54-Jährigen aus Neuburg a. d. Kammel folgte ein 21-Jähriger aus Münsterhausen mit seinem BMW. Hinter diesem wiederum befand sich ein 33-Jähriger aus Krumbach, der ebenfalls mit einem Pkw der Marke BMW unterwegs war.

Der letztgenannte Fahrzeugführer setzte zum Überholen der beiden vorausfahrenden Fahrzeug an. Als sich der 33-Jährige auf Höhe des 21-Jährigen befand, setzte dieser ebenfalls zu einem Überholmanöver des vor ihm fahrenden Wagens an. Laut Polizei übersah er dabei aber den bereits überholenden 33-Jährigen. Das Fahrzeug des 21-Jährigen fuhr dem Fahrzeug des 33-Jährigen in die rechte Seite. Der 21-Jährige zog sodann sein Fahrzeug wieder nach rechts, konnte es aber nicht mehr abbremsen, so dass er auf den vor ihm fahrenden Wagen des 54-Jährigen auffuhr. Der 54-Jährige erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma und wurde deshalb im Universitätsklinikum Augsburg weiterversorgt.

Am Fahrzeug des 54-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, am Pkw des 33-Jährigen von 3000 Euro sowie von 5500 Euro beim Unfallverursacher. Die Staatsstraße 2027 war von 17.30 bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Zusmarshausen war mit vier Fahrzeugen und 30 Kräften an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)