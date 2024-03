Fenster eingeworfen und Sitzbank umgeworfen

Im Bereich der Kirchen von Thannhausen und Edelstetten kommt es zu Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sachbeschädigungen im Bereich der Kirchen von Thannhausen und Edelstetten meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 18.00 Uhr, wurde an der Stadtpfarrkirche St. Mariä in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen ein Fenster mit einem momentan unbekannten Gegenstand eingeworfen. Der entstandene Sachschaden beträgt laut 200 Euro angegeben. Die Polizei Krumbach um Hinweise. unter 08282/905-111.

Am Mittwochmorgen,gegen 2.30 Uhr entstand bei einer Sachbeschädigung am Kirchplatz in Edelstetten ein Sachschaden von rund 520 Euro. An einem dortigen Anwesen wurde der Holzzaun beschädigt, sowie eine Sitzbank mit Tisch umgeworfen. Anwohner sind durch den Lärm aufmerksam geworden und beobachteten zwei männliche Personen, welche rund 15 Jahre alt waren. Einer der beiden habe eine rote Jacke getragen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise. (AZ)