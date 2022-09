Ein verlorener Holzbalken führt zu einem schwerem Unfall auf der B300

Neun Personen wurden verletzt und drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf 40.500 Euro geschätzt.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B300 beim Krumbacher Stadtteil Edenhausen. Wie die Polizei berichtet, meldete am Samstag gegen 15 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen größeren Gegenstand, welcher auf der B300 bei Edenhausen liegen soll. Die Krumbacher Polizei schickte sofort eine Streifenbesatzung. Doch in der Zwischenzeit kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 19-Jähriger war auf der B300 von Krumbach in Richtung Thannhausen unterwegs. Dabei erkannte er auf der Umfahrung Edenhausen einen Holzbalken, der auf der Fahrbahn lag. Aufgrund dessen bremste der Fahrer stark ab, was jedoch der direkt hinter ihm fahrende 19-jährige Verkehrsteilnehmer laut Polizei zu spät bemerkte und ihm auffuhr.

Durch den Aufprall wurde das vordere Fahrzeug nach rechts von der Straße geschleudert und kam dort auf der beginnenden Leitplanke zum Stehen. Das auffahrende Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Da zwei der drei beteiligten Auto mit mehreren Menschen besetzt waren, wurden insgesamt neun Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden sicherheitshalber zur Überprüfung in das Krankenhaus nach Krumbach gebracht. Da die drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Den Schaden an ihnen schätzt die Polizei auf 40.500 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum verlorenen Holzbalken

Die Feuerwehren Edenhausen und Attenhausen waren mit rund 25 Personen im Einsatz. Zudem befanden sich auch sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Holzbalken durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verloren wurde. Personen, die das Herabfallen des Balkens beobachten konnten oder anderweitig Hinweise zum Verlierer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden.