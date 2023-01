Vor 50 Jahren wurde Edenhausen eingemeindet

Plus Warum sich die Edenhauser 1972 für Krumbach entschieden haben und wie die "Hochzeit" gefeiert wurde.

Man könnte den Ausspruch von Bundeskanzler Olaf Scholz „Zeitenwende“ - inzwischen zum Wort des Jahres 2022 gekürt - durchaus auf die Zeit von 1972 übertragen, denn in diesem Zeitraum vollzog sich eine der größten Umbrüche auf kommunaler Ebene in ganz Bayern. Wie viele andere Landkreise hat zum 1. Juli 1972 der Landkreis Krumbach aufgehört, als selbstständige Gebietskörperschaft zu bestehen. Doch damit genug: Von der Gebietsreform waren auch zahlreiche Gemeinden betroffen, größere Einheiten wurden angestrebt. Das betraf auch die kleine Haseltalgemeinde Edenhausen, deren selbstständiges Fortbestehen mit dem 1. Januar 1973 endete.