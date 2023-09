Fußball

Die TSG Thannhausen und der TSV Ziemetshausen feiern ein Wiedersehen

Plus Es gibt viele Verbindungen zwischen der TSG Thannhausen und dem TSV Ziemetshausen. In der Liga standen sich beide Teams aber lange nicht mehr gegenüber.

Von Uli Anhofer

Es ist schon geraume Zeit her, dass sich die Fußballer der TSG Thannhausen und des TSV Ziemetshausen zum bislang letzten Mal in einem Meisterschaftsspiel gegenüberstanden. Am 13. Oktober 2019 war’s, die TSG feierte einen 2:1-Erfolg in Ziemetshausen. An diesem Samstag, 2. September, ist es wieder so weit: Der TSV Ziemetshausen tritt zur Kreisliga-Partie im Mindelstadion an. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Trainer beider Teams: Rainer Amann

Trainer der jeweiligen Gastgeber ist damals wie heute Rainer Amann. Ehe er nach Thannhausen kam, hatte er sechs Jahre die sportliche Leitung bei Ziemetshausen inne. Für den aktuellen Coach der TSG ist die Partie deshalb etwas ganz Besonderes.

