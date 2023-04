Ein gewaltiger Sprung für den TSV Ziemetshausen

Plus Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen feiert einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten. Jonas Seibold gelingt ein Flipper-Tor.

Plötzlich läuft’s beim TSV Ziemetshausen. Durch den 1:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den TSV Haunstetten haben die Bezirksliga-Fußballer erneut einen kleinen Schritt in Richtung Rettung gemacht. In Sachen Moral allerdings war der zweite Erfolg hintereinander genau genommen ein gewaltiger Sprung. So beurteilte es zumindest Trainer Sven Müller, wenngleich er seine Jungs im gleichen Atemzug aufforderte, hellwach zu bleiben und hoch konzentriert weiterzuarbeiten.

Hübsche Momentaufnahme

Drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten seien natürlich eine hübsche Momentaufnahme, sagte Müller. Er erwähnte in diesem Zusammenhang nicht einmal, dass die Ziemetshauser bereits das Hinspiel 3:2 für sich entschieden hatten. Derart überzeugend gewonnene Direktvergleiche sind in aller Regel Gold wert im Kampf um den Klassenerhalt. Doch Müller schärfte den Fußballern postwendend ein, dass die nun erreichten 24 Punkte „kein Grund sind, überheblich zu werden oder zu fliegen.“

Wohlwollend verfolgten die Ziemetshauser Fans unter den 150 Zuschauenden, dass die Defensive der Heimmannschaft in dieser Partie kaum etwas zuließ. Sie sahen aber auch, dass ein deutlicheres Ergebnis im Rahmen des Möglichen lag. Vor allem nach dem Führungstor besaßen die Einheimischen schöne Konterchancen.

Trainer Sven Müller: "Da hatten wir mal Glück"

Dieses 1:0 fiel in der 51. Minute und es war gleich in zweifacher Hinsicht ein Flipper-Tor. Als Schützen gab der Unparteiische Michael Sting offiziell den Haunstetter Mika Lenz an, dem hier ein Eigentor unterlaufen sein soll. Die Ziemetshauser allerdings hatten die schwer zu beurteilende Situation anders in Erinnerung und schrieben den Treffer ihrem Jonas Seibold zu, der den Spitznamen „Flipper“ trägt. Der hatte sich schön durchgetankt, wurde dann geblockt, Lenz wollte die Kugel flugs aus der Gefahrenzone befördern, schoss augenscheinlich Seibold an und von dessen Körper prallte der Ball dann wohl ins Netz (50.). Müller gratulierte seinem Spieler vor allem für seine Willensleistung in dieser Szene und bemerkte trocken: „In der Vorrunde hatten wir so oft Pech, da hatten wir mal Glück.“

Der Weg zum Heimsieg war insgesamt kein leichter. Im ersten Durchgang waren die Einheimischen zwar geistig auf dem Platz, aber die letzte Überzeugung fehlte in ihren Aktionen. „Da haben wir den Gästen phasenweise auch mal den Ball überlassen müssen“, kritisierte Coach Müller. Gefahr erzeugte der Tabellen-Vorletzte aber kaum einmal, sodass das „zu Null“ nicht wirklich wackelte.

Mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit war Müller dann eher zufrieden. Echte Dominanz war zwar nicht vorhanden, aber die Gastgeber stellten nun optisch klar das bessere Team. Letztlich war es eben ein Arbeitssieg. „Vor allem das Miteinander und das Kämpfen waren gut“, lobte der Coach.

So haben sie gespielt

TSV Ziemetshausen A. Mayer; Bettighofer (60. Endres), Weber, Leitenmaier, M. Vihl, Hillenbrand, Miller, Seibold (77. S. Mayer), Reitz (70. Yilmaz), Music, Maier (90. A. Vihl)

TSV Haunstetten Seewald; L. Kuci (65. Halilovic), Krieger (82. Obermeier), Yilmaz, F. Kuci Gräbeldinger (65. Becker), Maier, Stelzner, Mi. Lenz, D’Almeida, Zeller (75. Ocaktan)

Schiedsrichter Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen)

Zuschauer 150

Tor 1:0 Seibold (51.)