Schwarzgurte für drei Frauen aus der Sportschule in Münsterhausen

Allkampf Jitsu-Spezialistinnen aus der Sportschule in Münsterhausen überzeugen bei der Prüfung in Dillingen. Die Jury ist äußerst prominent besetzt.

Sport verbindet: So könnte man jene Konstellation nennen, die sich bei der Bundes-Danprüfung in Dillingen zur Schwarzgurtprüfung stellte. Drei Kämpferinnen aus der Sportschule Mayer in Münsterhausen stellten sich der Prüfungskommission. Und die war mit Heinrich Magosch, Reinhold Gruber und Günter Sonner nicht nur regional besetzt, sondern auch mit überragender Fachkompetenz bestückt. Melanie Mußack, Simone Gasser und Elisa Bischof erreichten allesamt ihr Ziel und holten den 1. Dan im Allkampf Jitsu.

22 Sporttreibende in Dillingen dabei

22 Sporttreibende aus dem gesamten Bundesgebiet waren angereist, um an der vom Deutschen Allkampf Bund angebotenen Prüfung teilzunehmen. Drei Stunden dauerte die Sache, die den Akteuren alles abverlangte. Geprüft wurden die Disziplinen Einzeltechniken, Formenlauf, Freikampf und Bruchtest.

Diese Prüfung war auch für die Trainer Willi und Josef Mayer etwas Besonderes. Viele Jahre Training sind notwendig, um die Prüfungszulassung für eine Dan-Graduierung zu erreichen. Besonders erwähnenswert waren aus Sicht der Trainer die durchweg perfekt gezeigten Selbstverteidigungstechniken und die gelungenen Bruchtests. Nachdem auch die Zitterdisziplin Formenlauf ohne Patzer absolviert war, verdängte Erleichterung die zuvor in den Mienen gezeigte Anspannung.

Überglücklich nahmen die drei Frauen ihre Urkunden in Empfang. Für die Allkampfschule von Willi und Josef Mayer bedeutet das eine weitere Stärkung ihres Dan-Kaders. (AZ)

