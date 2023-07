Taekwondo

Taekwondo-Asse aus Günzburg und Krumbach sind schlagfertig für das Heimspiel

Plus Der Landkreis Günzburg ist im Taekwondo-Formenlauf die Hochburg in Bayern. Nun ist Schulleiter Günter Sonner Gastgeber der Titelkämpfe - und sehr ambitioniert.

Von Jan Kubica

Der Frage nach seinem sportlichen Ziel für die anstehenden Titelkämpfe im Taekwondo-Formenlauf entlockt Günter Sonner ein Lächeln. „Ganz bescheiden: Der erste Platz in der Teamwertung“, antwortet der Inhaber der Kampfsportschule in Wasserburg ohne langes Grübeln. Seine Zuversicht ist gerechtfertigt – und das bei weitem nicht nur, weil Günzburg an diesem Samstag, 8. Juli 2023, zum wiederholten Mal Austragungsort der Bayerischen Meisterschaft sein wird.

Der eine Verein pusht den anderen

Die Gastgeber-Rolle hat Günzburg nur ein bisschen dem Umstand zu verdanken, dass die Rebayhalle eine für diesen Anlass fast ideal geeignete Wettkampfstätte ist. Viel mehr Gewicht hat, dass Westschwaben eine, nein, die Hochburg im bayerischen Formenlauf ist. Und das sogar im zweifachen Sinn, denn seit einer sportlichen Ewigkeit bilden die Sportschule Sonner im TC Donau-Lech-Iller sowie die SG Krumbach eine Doppelspitze im Landesverband. Mit Vorteilen für die Günzburger, aber der Abstand zu allen nachfolgenden Abteilungen ist riesig und innerhalb dieser geografisch vergleichsweise engen Region sind laut Sonner alle Beteiligten bestrebt, sich immer wieder gegenseitig zu pushen. Auch das bürge für die nachhaltig hohe Qualität und entsprechende Erfolge der heimischen Sporttreibenden. Sonner: „Wir haben eine gesunde Konkurrenz und das macht uns stark. Ich glaube, wenn der eine nicht wäre, hätte auch der andere nicht dieses Niveau.“

