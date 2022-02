Stellenabbau bei Borgers wäre ein harter Schlag für die Region

Plus Der Automobilzulieferer galt lange als wirtschaftliches Aushängeschild für Mittelschwaben. Warum die Firma jetzt in die Krise geraten ist und welche Perspektive sie hat.

„Ein Glücksfall“: Dieses Wort war nicht selten zu hören, als der Bocholter Automobilzulieferer Borgers die Aksys-Werke in Ellzee und Krumbach übernahm. Es war die Zeit der globalen Finanzkrise 2008/2009, die Firma Aksys musste in die Insolvenz. Damit schien eine Firmentradition ihr Ende zu finden, die Krumbach mehr als 100 Jahre geprägt hatte. 1904 hatte Michael Faist in dem Bereich hinter dem heutigen Geschäft SB-Mayer eine kleine Werkstatt gegründet, die unter anderem Filzschuhe herstellte. Faist entwickelte sich über Jahrzehnte hinweg zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in Mittelschwaben. Und das blieb so, als Faist 2002 zu großen Teilen in der Aksys-Gruppe aufging. Die Insolvenz 2009 kam überraschend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

