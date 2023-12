Finanzlage im Landkreis Günzburg: Was jetzt dringend nötig ist

Plus Die Zeiten, in denen sich Landkreis, Städte und Gemeinden mehr oder weniger "alles" leisten konnten, sind vorbei. Die Konsequenzen werden mitunter unpopulär sein.

11,86 Millionen Euro: Das ist aktuell die Finanzierungslücke des Landkreises für 2024. Diese Zahl lässt ahnen, dass es für die Kreispolitiker eine Herkulesarbeit wird, den Kreishaushalt auf den Weg zu bringen. Ähnlich ist die Lage in zahlreichen Kommunen. Zudem stehen die Kreiskliniken vor einer schwierigen Herausforderung, in vielen Firmen ist die Lage angespannt. All das lässt ahnen, vor welch schwierigen Aufgaben die heimische Region 2024 stehen wird.

Die Erinnerungen werden dann wohl zurückgehen an die Zeiten, in denen alles quasi "wie von selbst" möglich schien. Schulbau, Kita-Bau, Straßenbau, Modernisierung der Kliniken und vieles mehr. Doch es steht auch außer Zweifel, dass diese scheinbar unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten auch ein Anspruchsdenken befördert haben. Dieses ist nicht länger haltbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen