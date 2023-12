Das sind die Pläne für die heimische Blasmusik

Im Jahr 2024 ist ein Bezirksmusikertreffen geplant, 2025 wieder ein Bezirksmusikfest. Welche Rolle der Kontakt zu Israel für die Musikerinnen und Musiker spielt.

"Wie junge Musikerinnen und Musiker Israel erleben": Mit dieser Überschrift berichteten wir im März 2023 über die Reise des heimischen Bezirksjugendorchesters nach Israel. Wie würden junge Musiker aus der Region Israel jetzt "erleben"? Geradezu Lichtjahre entfernt wirkt die musikalische Reise des Frühjahrs 2023 in den Nahen Osten. Bei seiner Jahresbilanz 2023 erwähnt der ASM-Bezirksvorsitzende Patrick Scheel auch diese Reise. Etliche der israelischen Jugendlichen, mit denen man im Frühjahr gesprochen habe, seien als Soldaten zur Armee eingezogen, sie würden wohl im Gazastreifen im Einsatz sein. Scheel ist gleichermaßen davon überzeugt, dass die Musik als Botschaft der Völkerverständigung weiter wichtig sei. Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht er für die heimische Blasmusik eine gute Perspektive.

Das Jugendorchester des Bezirks 11 Krumbach Tisogau im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) steht in engem Kontakt zu den Musikern des Jugendzentrums der 220.000-Einwohner-Stadt Netanya in Israel. Scheel berichtet von einem beeindruckenden Gegenbesuch der israelischen Musiker im Juli/August, von einem gemeinsamen Konzert am Oberrieder Weiher. Solche Kontakte möchte der heimische ASM-Bezirk 11 (südlicher Landkreis Günzburg und Teile des benachbarten Unterallgäus) weiter pflegen. Scheel spricht dabei auch den guten Draht zu Musikerinnen und Musikern in Polen oder auch Montenegro an.

Der Musikantenstammtisch in Krumbach ist eine Traditionsveranstaltung

Im Juni 2023 habe es, so Scheel, ein gelungenes Bezirksmusikfest in Edelstetten gegeben. Zu einer Traditionsveranstaltung habe sich der Musikantenstammtisch bei der Krumbacher Festwoche entwickelt. Dort kommen Angehörige von vielen Kapellen aus der Region zusammen. Anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Musikbezirks Tisogau (gegründet 1926) wurde die Tisogau-Kapelle mit Musikern aus verschiedenen Kapellen gegründet. Es sei, wie Scheel berichtet, ein "loser Zusammenschluss" von rund 30 bis 40 Musikern. Die Tisogau-Kapelle würde beispielsweise bei der "Oiden Wiesn" im Rahmen des Münchner Oktoberfests spielen.

Im Juni fand in Edelstetten das Bezirksmusikfest statt. 2025 soll es in Wattenweiler wieder ein Bezirksmusikfest geben. Foto: Patrick Scheel

Traditionelle Höhepunkte der Blasmusik sind die Bezirksmusikfeste. In der Regel steht dabei ein besonderes Vereinsjubiläum im Mittelpunkt. Doch mit Blick auf die zunehmende Fülle von Auflagen ist es nicht immer leicht, dafür einen Verein als Ausrichter zu gewinnen. Nach Auskunft von Scheel wird es 2024 kein klassisches Bezirksmusikfest, aber wohl Mitte Mai ein Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen geben. Vermutlich Ende April 2024 werden die Wertungsspiele in Balzhausen stattfinden. Scheel beschreibt die zunehmenden bürokratischen Hürden für die Veranstalter. Die Brandschutzauflagen würden laufend verschärft, Vorstandsmitglieder von Veranstaltern müssten polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen. Scheel ist aber zuversichtlich, dass es 2025 wieder ein Bezirksmusikfest in Wattenweiler geben werde.

Der ASM feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen

Der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM, 1926 gegründet) kann in gut zwei Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch was genau leistet der ASM und welche Rolle spielen die ASM-Bezirke wie etwa der Bezirk 11 Krumbach-Tisogau? Bei so manchem Musiker sei die Kenntnis dazu relativ gering, meint Scheel. Im Rahmen der Reihe "Bezirk on Tour" möchte die Bezirksvorstandschaft diese Kenntnisse wieder erweitern. Dabei kommen Mitglieder des Vorstands beispielsweise nach Musikproben zu Vereinen und stellen die Bezirksarbeit im Rahmen einer kurzen Präsentation vor. Die Blasmusik vereinsübergreifend im gesellschaftlichen Leben zu verankern: Das ist und bleibt eine der Hauptaufgaben des ASM und seiner Bezirke. Scheel sieht den Bezirk 11 mit Blick darauf auf einem guten Weg.

Der Musikantenstammtisch bei der Krumbacher Festwoche hat sich mittlerweile zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. Foto: Patrick Scheel