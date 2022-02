Krumbach

vor 30 Min.

Die Berufsfachschule des DRK zieht nach Krumbach

In diesem Gebäude in der Krumbacher Stadtmitte war früher die FOS/BOS untergebracht. Nun zieht dort die Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks aus Ursberg ein.

Plus Die Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks zieht von Ursberg nach Krumbach. Davon profitiert laut Bürgermeister Fischer auch die Stadt.

Die Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) zieht von Ursberg nach Krumbach. Ab November soll die Ausbildung in den Räumlichkeiten der ehemaligen Fachoberschule an der Bahnhofstraße starten. „Wir rücken die Pflegeschule in die Mitte der Stadt Krumbach und stärken somit den Pflegestandort Landkreis Günzburg. Wir brauchen für unsere sozialen Einrichtungen nicht nur gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende. Wir wollen, dass sie sich hier zu Hause fühlen und dauerhaft in unserem Landkreis bleiben. Das gelingt am besten mit einer hervorragenden Ausbildung vor Ort“, sagt Landrat Hans Reichhart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

