Konzentriertes kreatives Potenzial aus dem Landkreis stellt in Krumbach aus

Die Galerie am Wasserschloss Krumbach zeigt, was die Aquarellmaler Hubert Fritz und Gerhard Haltmayer mit dem Holzbildhauer Joachim Schreijäg verbindet.

Werke von drei Künstlern aus dem Landkreis Günzburg zeigt die nächste Ausstellung der Galerie am Wasserschloss in Krumbach. Kunst ist für die Aquarellmaler Hubert Fritz und Gerhard Haltmayer, beide wohnhaft in Reisensburg, sowie für den Holzbildhauer Joachim Schreijäg, zu Hause in Bibertal, zur lebensbegleitenden Leidenschaft geworden. Hobby-Künstler, der Begriff wirkt unangemessen angesichts der Meisterschaft, welche sich die drei im Verlauf von Jahrzehnten angeeignet haben. Das gilt für ihr handwerkliches Können, ihre Erfahrung im Umgang mit dem Material, ihr geschultes Auge und das reife Urteilsvermögen. Auf den ersten Blick scheint die Verteilung klar: hier die Aquarellmalerei, dort die Skulptur.

Im Wasserschloss Krumbach stellen die Künstler gemeinsam aus

Doch die Freunde Gerhard Haltmayer und Hubert Fritz, die sich gemeinsam und gleichzeitig auf den Weg gemacht haben, ihre kreativen Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln, positionieren sich künstlerisch anders. Gerhard Haltmayer bevorzugt das Gegenständliche, Hubert Fritz die gezügelte Abstraktion. Auffällig äußert sich das an zwei nebeneinander hängenden Urlaubsbildern. „Im Süden“ von Hubert Fritz stellt das Ende einer breiten Straße dar. Hinter einer Reihe bunter, nur angedeuteter Häuser einer Querstraße, die den Blick begrenzen, ragt schemenhaft eine wuchtige Burg auf. Einige flanierende Figuren lockern die Szene, die mühelos das Flair eines Urlaubs am Mittelmeer herbeizaubert. Strenger und klarer wirkt „Wasserburg am Bodensee“ von Gerhard Haltmayer.

Das bekannte Ensemble von Schloss und Kirche auf der Halbinsel im See präsentiert sich als klar umrissene Silhouette im Gegenlicht. Wasser, Boote und ein Steg fungieren als belebendes Beiwerk. Beide Arbeiten überzeugen durch ihre feinfühlige Farbbehandlung, durch das dominierende Licht, die zarten Übergänge zwischen den Lichtzonen. Beide Künstler scheuen das Wagnis nicht: Hubert Fritz setzte eine schroffe Lichtbarriere ins Bild, die den Bildraum kraftvoll strukturiert und den Blick abfängt. Gerhard Haltmayers Aquarell wäre deutlich weniger ausdrucksstark, hätte er nicht einen Lichtfleck genau über der Kirche gesetzt, der zwar markant, aber unaufdringlich wirkt, die Balance des Ganzen betont. Landschaften, Blumen, Alltagsgegenstände, Aktmalerei und Stillleben, die Bandbreite der Künstler ist groß, die sich übrigens als Vedutenmaler von Günzburg einen Namen gemacht haben. Günzburger Händler nutzen Stadtansichten der Künstler auf Warenetiketten.

Das Material von Holzbildhauer Joachim Schreijäg hat Transformation hinter sich

Bei der Aquarellmalerei arbeitet das Material im Schaffensprozess mit, bei den Skulpturen von Joachim Schreijäg ist das bereits geschehen. Das Holz, beispielsweise 3900 Jahre alte Mooreiche, hat Wachstum und Transformation hinter sich. Der Künstler sucht sich das Material, sucht die Besonderheiten zu profilieren und durch Beigaben zu akzentuieren. Ein Stück Mooreiche kann nach der Bearbeitung wie eine Kathedrale wirken, mit einem Fenster, teilweise von einem aderdurchzogenen Hirschpergament reduziert. Hier und da glitzern Bernsteinstücke oder Goldbänder. Joachim Schreijägs Kunst öffnet Freiräume. Erst fügt er sich dem, was das Material zu sagen hat, dann dem Betrachter bei der Bedeutungsfindung. Es scheint, als ob er, der gern am Klavier experimentiert, seinen Gebilden einen Klang abgewinnen möchte.

Die Vernissage findet am 22. September um 19 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis zum 22. Oktober und ist freitags von 15 bis 17, samstags von 10 bis 13 und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

