Pkw überschlägt sich zwischen Krumbach und Ebershausen

Die 29-jährige Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Am Samstag, um 4.55 Uhr kam es auf der B300 zwischen Ebershausen und Krumbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin kam laut Bericht der Polizei aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich auf dem angrenzenden Radweg und rutsche danach etwa 100 Meter auf dem Dach weiter. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, am Pkw entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab, so die Polizei in ihrem Bericht, einen "relevanten Wert". Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)