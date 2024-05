Ausflugstipps und mehr: Das ist am Vatertag im Kreis Günzburg geboten

Wir haben Veranstaltungen für den Feiertag (und den Abend zuvor) gesammelt. Tipps für die ganze Familie sind dabei. In Thannhausen etwa gehört der Tag den Kindern.

Bestes Ausflugswetter zu Christi Himmelfahrt: Pünktlich zum Feiertag am Donnerstag verzieht sich das Hoch "Thomas" und es bleibt laut Wettervorhersagen trocken, für den Landkreis sind 18 Grad und teils Sonne gemeldet. Am Vatertag herrschen also ideale Bedingungen für eine traditionelle Herrentagspartie mit Bollerwagen durch die schönen Landschaften in der Region. Doch es muss nicht immer die Männer-Tour und Biertrinken sein. Wir haben einige Tipps für Väter – aber auch die ganze Familie.

Am 9. Mai findet in Thannhausen bei guter Witterung die Veranstaltung "Die Stadt gehört den Kindern" statt, dafür ist die Bahnhofstraße gesperrt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Wasserspiele, Bastelangebote, eine Hüpfburg und vieles mehr. Auch die Jugendkapelle des Musikvereins Thannhausen tritt um 15 Uhr auf. Alle Angebote sind kostenlos und es können eigene Getränke mitgebracht werden.

In der Krumbacher Innenstadt gibt es bereits am Vorabend, also am Mittwoch, 8. Mai, die traditionelle "Lange Frühlingsnacht" der Werbegemeinschaft mit Live-Musik, Kinderprogramm und Imbiss-Ständen. Bis 22 Uhr haben zahlreiche Einzelhändler geöffnet.

Vatertagsfeste mit Blasmusik in Hochwang und Kötz

Am Donnerstag findet außerdem das traditionelle Vatertagsfest in Hochwang statt. Die Veranstaltung startet mit einem Gottesdienst im Musikheimgarten, umrahmt von den Jungmusikern der Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn. Ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried, ab 15 Uhr wird die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn die Gäste unterhalten. Erstmalig treten dieses Jahr die SVH Turn-&Tanz-Kids um 14.30 Uhr auf.

Zünftig gefeiert wird auch beim Vatertagsfest in Kötz. Am 9. Mai geht es auf dem Festplatz vor der Günzhalle los. Gestartet wird um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Behlingen-Ried. Am 10. Mai wird dann ab 18.30 Uhr mit einem Bayerischen Gaudiabend weitergefeiert.

Frühlingsfest in Günzburg mit Partystimmung

Nicht zu vergessen ist natürlich das Günzburger Frühlingsfest vom 8. bis 12. Mai auf dem Festplatz am Sportheim Wasserburg. Die Dorfrocker kommen am Mittwochabend um 20.30 Uhr auf die Bühne und ab Mitternacht ist dann Aftershow-Party mit DJ Brandy angesagt. Wer an Christi Himmelfahrt noch Kraft hat, kann um 9 Uhr den Festzeltgottesdienst besuchen. Offiziell wird das Fest um 10 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet.

Die Dorfrocker waren schon vergangenes Jahr beim Günzburger Frühlingsfest auf der Bühne. Foto: Philip Göhler (Archivbild)

Einen besonderen Vatertag gibt es am Kammelstrand. Der Gewerbeverein Neuburg veranstaltet ab 8 Uhr auf dem Gelände rund um den Kammelstrand und der Veranstaltungshalle in der Dr.-Lecheler-Straße ein Fest mit Flohmarkt und Oldtimerschau. Besitzer von Oldtimern sind eingeladen, ihre Fahrzeuge auf dem Gelände südwestlich der Veranstaltungshalle kostenlos zu präsentieren. Die Zufahrt erfolgt über die südwestlich gelegene Wiesenstraße am Bahndamm entlang Richtung Wertstoffhof. Flohmarktanbieter können sich ohne Anmeldung einfinden. Außerdem dürfen im neuen Wassertretbecken die müden Beine erfrischt werden. (mit AZ)