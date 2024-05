Was sich seit der Cannabis-Legalisierung im Kreis Günzburg geändert hat

Plus Seit einem Monat darf in Deutschland gekifft werden. Doch im Landkreis Günzburg bewirkte die Teil-Legalisierung vor allem eins: Ungewissheit.

Bei wem die Begriffe Bubatz, Baba Kush oder Spliff so rein gar nichts auslösen, scheint kein Kiffer zu sein. Doch um den Cannabis-Konsum kommt derzeit niemand herum - war er doch das beherrschende Gesprächsthema der letzten Wochen. Ein Staatsanwalt, ein Rechtsanwalt, ein Apotheker, ein Hausarzt, eine Oberärztin und eine Sozialtherapeutin klären auf, was sich seit der Teil-Legalisierung tatsächlich im Landkreis Günzburg verändert hat.

Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm sagt, die Gesetzesänderung bedeutete für die Staatsanwaltschaft zunächst eines: einen Haufen Arbeit. Denn die neue Bestimmung sieht vor, dass bereits verhängte Haft- oder Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten, die nun nicht mehr strafbar sind, ab dem 1. April erlassen werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen, die für die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu zuständig ist, musste laut Oberstaatsanwalt Thamm daher etwa 2000 Verfahren nochmals prüfen.