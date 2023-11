Die Leistungsspitze der Leichtathletik im Landkreis Günzburg

Plus Das LAZ Kreis Günzburg würdigt in Krumbach seine herausragenden Aktiven. Bei der Feier meldet der heimische BLSV-Sportkreis einen Mitgliederrekord.

Es ist Tradition beim Leichtathletikzentrum (LAZ) Kreis Günzburg, in zweijährigem Turnus seine erfolgreichsten Meisterschaftsstarter zu würdigen. Bei der Neuauflage der Sportlerehrung im Saal des Gasthofs Munding in Krumbach war die Liste der herausragenden Aktiven lang, nachdem diese auf schwäbischer, bayerischer, süddeutscher, deutscher und sogar europäischer Ebene einige Titel sowie zahlreiche Spitzenplätze errungen hatten.

Der LAZ-Vorsitzende Gerhard Pfeiffer sieht in dieser Tradition nicht nur die Anerkennung der Leistungen. Die Auszeichnung soll gleichzeitig Ansporn und Motivation sein, am Ball zu bleiben und durch Trainingsfleiß weitere Erfolge anzustreben.