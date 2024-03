Maria Vesperbild

DGB-Kreis kritisiert Wallfahrtsdirektor Menzingers Aussagen zur AfD

Plus Der neue Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild äußert sich im Interview zum Umgang mit der AfD. Daraufhin meldet sich der Günzburger DGB-Kreischef zu Wort.

Von Oliver Wolff

In seinem ersten Interview mit unserer Redaktion hatte sich der neue Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Michael Menzinger, auf Nachfrage auch zur AfD geäußert (wir berichteten). Der Kreisverband Günzburg des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) kritisiert nun Menzingers Aussage und spricht von "einem fatalen Signal".

Maria Vesperbilds Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger will auch AfD einladen

Im Kontext der deutlichen Positionierung von katholischen Bischöfen und Kirchenorganisationen gegen die AfD antwortete Michael Menzinger auf die Frage, wie er Einladungen von AfD-Funktionären zu Veranstaltungen handhaben möchte. Der 1973 in Aichach geborene Wallfahrtsdirektor sagte: "Bislang waren die regionalen Landtagsabgeordneten aller Parteien zu Veranstaltungen nach Maria Vesperbild eingeladen. Das ist auch bei meiner offiziellen Einführung am 17. März so."

