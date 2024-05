Neuburg an der Kammel

06:00 Uhr

Das Vatertagsfest in Neuburg lockt zahlreiche Besucher an

Reges Treiben herrschte in Neuburg am Vormittag auf dem Flohmarkt.

Plus Kunst und Kitsch gab es an Christi Himmelfahrt in Neuburg zu erwerben. Bestaunt werden konnten außerdem zahlreiche Oldtimer.

Von Dieter Jehle

Flohmarkt, Oldtimerausstellung und Vatertagsfest - diese Kombination bewährte sich auch heuer an Christi Himmelfahrt in Neuburg. Hunderte von Besuchern strömten in den Kammelmarkt. Zahlreiche Väter genehmigten sich ein Bierchen, passionierte Sammler fanden die ein oder andere Rarität und polierte Oldtimer wurden nicht nur bestaunt, sondern bisweilen auch gefühlvoll gestreichelt.

Von weit her waren die Händler in den Kammelmarkt gekommen. Aichach, Ulm, Augsburg oder Donau-Ries: An den Autokennzeichen war zu erkennen, dass sie auch längere Strecken in Kauf nahmen. Bereits am frühen Morgen füllten sie mit ihren Ständen die Dr. Lecheler-Straße und einen großen Teil der Bahnhofstraße.

