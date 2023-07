Oberried

Diese Station macht den Oberrieder Weiher sicherer

Plus Der Neubau der Wasserwacht am beliebten Badeweiher nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt gab es vor Ort eine besondere Feierstunde.

Von Manfred Keller

„Unser Haus ist ein Neubau. Erbaut direkt am See, mit Zugang zum eigenen Strand und bietet von der Dachterrasse gen Süden den freien Blick über den See“. Nein, dies ist keine Offerte im Reiseprospekt fürs eventuelle Urlaubsziel. Ganz und gar nicht: Bei der Immobilie handelt es sich um das Haus für die Wasserwacht. Die neu erbaute Wachstation steht mittlerweile als Rohbau am Oberrieder Weiher - und war dieser Tage Treffpunkt zur Feier des Richtfestes. Die Wachstation für die Wasserwacht soll den Badebetrieb am Oberrieder Weiher sicherer machen.

Krumbachs Wasserwacht-Vorsitzendem Alexander Mayer war es vorbehalten, der illustren Gästerunde, die sich zur Hebauf-Feier unterm Dach der neuen Wachstation eingefunden hatte, kurz die Bauentwicklung der WW-Station zu skizzieren.

