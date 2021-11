Zweimal verloren

Breitenthal und Balzhausen sind in der Duellwertung schwächer als die Gegner

Zwei denkbar knappe Niederlagen gab es für die heimischen Luftpistolenschützen in den Bezirksliga-Gruppen. Sowohl Breitenthal als auch Balzhausen verloren ihre Kämpfe nach einem Unentschieden in der Duellwertung, da die gegnerischen Teams die besseren Mannschaftsergebnisse hatten.

In Gruppe sechs empfing 1886 Breitenthal den ZSSV Illertissen. Breitenthals Nummer eins Georg Lecheler lag auf dem Weg zum 350:363 schon in den ersten beiden Serien zurück und konnte den Rückstand danach nicht mehr aufholen. Stefan Kreuzer an Position zwei musste sich nach einem spannenden Duell Reinhard Bossinger mit einem Ring 358:359 geschlagen geben. Ebenso dramatisch verlief die Begegnung an Position drei zwischen Roland Rickmann und Benjamin Rupp, nur dass hier der Breitenthaler einen kühlen Kopf behielt und sein Duell mit einem Ring Vorsprung für sich entschied (350:349). Ludwig Kreuzer auf der vier hatte keine Probleme mit Karl Liggefeld und gewann 339:329.

Im Teamergebnis hatten die Illertisser mit insgesamt drei Ringen Vorsprung das bessere Ende für sich und siegten 1400:1397.

In Gruppe sieben war Schützenblut Balzhausen bei Hubertus Langenneufnach zu Gast. Balzhausens Nummer eins Vladut Dirlosan eroberte mit einem deutlichen Zehn-Punkte-Vorsprung den ersten Punkt für sein Team. Ihm schloss sich Tobias Bader an Position zwei an. Bader kam mit seiner Leistung von 361 Ringen sogar auf Platz drei der Tagesbestenliste.

Deutlich verloren dagegen Thomas Kirschenhofer und Gerhard Keppeler an den beiden unteren Positionen. So wurde Langenneufnach Gewinner durch die Ringwertung (1399:1394). (mgh)