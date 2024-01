Dieser 69-jährige Krumbacher läuft über 10.000 Kilometer pro Jahr

Plus 10.338 Kilometer ist Erwin Vollerthun aus Krumbach vergangenes Jahr gelaufen. Warum der 69-Jährige konsequent seine Touren geht und was ihn antreibt.

Der als Komiker und Musiker bekannte 56-jährige Wigald Boning hat viel Bewunderung erfahren, indem er es geschafft hat, ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen. Doch was ist das schon im Vergleich zu dem, was der Krumbacher Erwin Vollerthun 2023 vollbracht hat? Kürzlich hat der 69-jährige Rentner sein großes Ziel erreicht und eine fünfstellige Kilometerzahl innerhalb eines Jahres zu Fuß zurückgelegt. Zum Jahreswechsel waren es ziemlich genau 10.338 Kilometer.

Vollerthun hat im Schnitt pro Woche rund 200 Kilometer zurückgelegt, um das Ziel zu erreichen. „10.000 Kilometer, das heißt, etwa viermal die 1200 Kilometer lange Strecke von Krumbach ins polnische Elbing-Maibaum, dem Geburtsort meines Vaters, und natürlich wieder zurück“, erzählt er. Das Ganze ist nicht etwa aus einer verrückten Idee entsprungen, sondern wurde gewissermaßen „aus der Not geboren“.