Die TSG Thannhausen schlägt zum Kreisliga-Frühjahrsauftakt den SC Bubesheim

Plus Nach dem 3:1 im Derby behält die TSG Thannhausen den Bezirksliga-Aufstieg fest im Blick. Ein Platzverweis gegen den SC Bubesheim ist wohl spielentscheidend.

Die TSG Thannhausen ist an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga West geklettert. Die Mindelstädter gewannen ihr Nachholspiel zuhause gegen den SC Bubesheim 3:1. 130 Zuschauer wollten sich die Begegnung bei allerbesten Wetter- und Platzverhältnissen nicht entgehen lassen.

Schon in der zweiten Minute hatten die Platzherren eine Gelegenheit. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld von Mesut Yildiz verlängerte Christoph Schnelle per Kopf auf Daniel Bobitiu, der Winkel für den TSG-Angreifer war letztendlich aber zu spitz und SCB-Schlussmann Simon Zeiser konnte abwehren.