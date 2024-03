Fußball

05:57 Uhr

Ein Kracher zum Kreisliga-Start

Plus Mit dem immer jungen Derby TSG Thannhausen gegen SC Bubesheim beginnt die Frühjahrsrunde im Fußball-Kreis Donau. Beide Kontrahenten wollen an die Spitze.

Von Ulrich Anhofer

Der Auftakt in die Frühjahrsrunde könnte nicht attraktiver sein. Mit dem Knaller zwischen der TSG Thannhausen und dem SC Bubesheim endet am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) die Winterpause der Fußball-Kreisliga West. Neben diesem Topspiel gibt es am Sonntag noch eine weitere Kreisliga-Partie: Der SV Mindelzell empfängt ab 14.30 Uhr die SSV Dillingen. Beide Begegnungen sind Nachholspiele.

Zweiter gegen Vierter

Das Derby ist auch ein Spiel mit Blickrichtung Bezirksliga. Der Tabellenzweite Thannhausen kickt gegen den Vierten der Rangliste. Das Wetter sollte passen; Gäste-Coach Tayfun Yilmaz geht davon aus, dass die Partie im Mindelstadion stattfinden kann. „Wir werden uns gut auf unser erstes Zusammentreffen mit der TSG Thannhausen in dieser Saison vorbereiten“, sagt er. Mit dieser wichtigen Partie würde zwar noch nichts entschieden, das Spiel sei aber doch ein wenig richtungweisend für die kommenden Wochen.

