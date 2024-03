Radsport

vor 32 Min.

Warum Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen bei der Cape Epic aufgeben muss

Plus Zusammen mit Lukas Baum war der Profi angetreten, um sich den Titel in Südafrika zurückzuholen. Daraus wurde nichts. Erfüllt sich nun der Traum von Olympia?

Von Armin Küstenbrück

Nach einer Stunde Fahrzeit am frühen Morgen kam das unerwartete Aus. Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen und sein Teampartner Lukas Baum aus Neustadt/Weinstraße haben bei der Cape Epic in Südafrika aufgeben müssen. Nach den Plätzen eins und zwei in den Vorjahren stand am Vormittag des 23. März 2024 fest, dass die beiden diesmal das Ziel nicht erreichen werden. Inzwischen ist auch klar, was passiert ist.

Nachdem Baum bereits am Freitag, auf der fünften von acht Etappen, mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, ging am Samstag gar nichts mehr. Die beiden Gesamtsieger von 2022, die angetreten waren, sich den Titel zurückzuholen, verloren auf der sechsten Etappe allein innerhalb der ersten Rennstunde zehn Minuten auf die Spitze. „Am ersten Verpflegungspunkt haben wir uns verabschiedet und ich musste alleine weiter fahren“, berichtet Egger, der seine Saisonplanung auf diese „ Tour de France der Mountainbiker“ ausgerichtet hatte.

