Thannhausen

vor 47 Min.

Diese besonderen Akzente setzte Graf von Schönborn für Thannhausen

Plus Alexander Graf von Schönborn ist gestorben. Der Münchner kam mit 26 Jahren an die Mindel und war von 1970 bis 1996 TSG-Vorsitzender.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr.

25 Jahre, von 1968 bis 1993, wohnte und wirkte Alexander Graf von Schönborn in Thannhausen. 1941 in München geboren, kam er 26-jährig an die Mindel, um die „Graf von Schönborn’sche Forst- und Sägeverwaltung“ zu leiten. Bei der Kommunalwahl 1972 trat er auf Platz eins der Liste der Jungen Union an. Johannes Schropp, der seinerzeit die CSU im Stadtrat verjüngen wollte, hatte Graf Schönborn davon überzeugt, im Wahlkampf die neu formierte JU als „Zugpferd“ zu unterstützen. Alexander Graf von Schönborn blieb bis 1994 als Stadtrat tätig, ab 1978 als Fraktionsvorsitzender der CSU. Weil er Französisch sprach, war er von Anfang an stark engagiert, die Städtepartnerschaft zwischen Thannhausen und Mortain in der Normandie vorzubereiten und die dazu nötigen zwischenmenschlichen Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Bedeutsam bis in die Gegenwart ist, dass Graf Schönborn den Schluchtwald „Hansenhohl“ an die Stadt veräußerte. Der Kauf sei damals nicht unumstritten gewesen, erinnert sich Altbürgermeister Johannes Schropp. Aber er sei sich sicher, dass es eine gute und zukunftsweisende Entscheidung gewesen sei. Thannhausen habe mit dem Hansenhohl eine Perle der Naherholung gleichsam vor der Haustüre erworben.

