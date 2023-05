Thannhausen

12:00 Uhr

Thannhauser Grundschule baut die Schulsozialarbeit aus

Für die Anton-Höfer-Grundschule in Thannhausen wird eine weitere halbe Stelle für Jugendsozialarbeit geschaffen.

Plus Der Stadtrat Thannhausen bewilligte einen Personalkostenzuschuss für die Grundschule. Davon soll eine zusätzliche halbe Stelle für die Sozialarbeit entstehen.

Die Corona-Pandemie mit dem vielen Distanzunterricht und damit einhergehender Isolation von Kindern und Jugendlichen hat immer noch Nachwirkungen – auch im Landkreis Günzburg. Sowohl Fachkräfte aus der Schulsozialarbeit als auch Schulleitungen äußerten sich in gemeinsamen Gesprächen mit der zuständigen Schulsozialarbeits-Koordinationsfachkraft im Landkreis zu starken Beeinträchtigungen und Belastungen in den Bereichen des sozialen Lernens und der sozialen Kompetenzentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Stadt Thannhausen kann sich freuen, denn für die Anton-Höfer-Grundschule wurde jetzt zur bestehenden halben Stelle einer Jugendsozialarbeiterin eine weitere halbe Stelle durch den Landkreis genehmigt. Einen kleinen Personalkostenanteil für diese Stelle hat die Stadt Thannhausen zu tragen. Darüber wurde in der jüngsten Stadtratssitzung gesprochen.

Grundschule Thannhausen: Erhöhter Bedarf an Jugendsozialarbeit

Der erhöhte Bedarf an Jugendsozialarbeit an der Anton-Höfer-Grundschule war nach einer Befragung im Jahr 2021 im Herbst festgestellt worden. Die Koordinatorin aus dem Landratsamt ist an die Stadt herangetreten und hat nun die Möglichkeit einer Erweiterung der bisherigen halben Stelle auf eine Vollzeitstelle eröffnet. Pro halber Stelle hat die Stadt 2500 Euro im Jahr mitzutragen. Daher war ein Stadtratsbeschluss notwendig.

