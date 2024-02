Thannhausen

vor 32 Min.

Wie oft 2023 in Thannhausen zu schnell gefahren wurde

Plus Im Bauausschuss der Stadt Thannhausen wurde die Statistik für die kommunale Verkehrsüberwachung bekannt gegeben. Wo der Geschwindigkeitsrekord lag.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Bekannt gegeben wurde dem Bauausschuss in Thannhausen die Jahresstatistik 2023 der kommunalen Verkehrsüberwachung. Ist noch im Jahr 2022 kein motorisierter Verkehrsteilnehmer über 26 Kilometer pro Stunde zu schnell im Thannhauser Stadtgebiet unterwegs gewesen, so waren es im Jahr 2023 zwei. Wäre es der gleiche Fahrer gewesen, der innerhalb eines Monats diesen Verkehrsverstoß begangen hätte, so wäre der Führerschein erst einmal weg gewesen. Das passiert auch, wenn man 31 Stundenkilometer zu schnell fährt. So schnell sei aber auf den Thannhauser Straßen keiner geblitzt worden, erklärte Bürgermeister Alois Held den Ausschussmitgliedern. Das bezieht sich auf die Messungen, die die Kommunale Verkehrsüberwachung Mindelheim (KVÜ), bei der die Stadt Thannhausen Mitglied ist, durchgeführt hat. Von den Messungen der Polizei, die zusätzlich stattfinden, erfährt die Stadt nichts.

Zwei waren in Thannhausen über 26 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Bei der Durchsicht der statistischen Blätter der KVÜ ergab sich, dass 33 Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet stattgefunden hätten, drei weniger als im Jahr 2022. Fast 93 Stunden lang wurde insgesamt übers Jahr verteilt gemessen. In diesen Zeiten passierten 24.225 Fahrzeuge die Messstellen. Das sind gut 10.000 Fahrzeuge mehr als im Jahr 2022, obwohl man weniger oft gemessen hatte. Gut 261 Fahrzeuge sind das, die im Schnitt pro Stunde gemessen wurden. Insgesamt wurden im fließenden Verkehr 746 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen festgestellt. Das sind nur 73 mehr als im Vorjahr, obwohl gut 10.000 Fahrzeuge mehr an den Messstellen vorbeifuhren. Die weitaus meisten Verkehrssünder und Verkehrssünderinnen waren nur bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell unterwegs (486). 130 fuhren bis 15 Stundenkilometer zu schnell. 39 hatten bis zu 20 Stundenkilometer mehr als erlaubt auf dem Tacho, und neun hatten es mit bis 25 Stundenkilometer Geschwindigkeitsüberschreitung besonders eilig. Angesichts dieser Zahlen erklärte der Bürgermeister: "Mir erzählen d'Leut, dass mit 100 am Haus vorbeigefahren wird, das ist dann vielleicht nur eine gefühlte Geschwindigkeit." Die krassesten Verkehrsverstöße wurden im Februar in der Mindelheimer Straße mit 78 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 und im April in der Fritz-Kieninger-Straße mit 60 Stundenkilometern bei erlaubten 30 gemessen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen