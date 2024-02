Bei der Entbürokratisierung könnte das DRW eine wichtige Rolle spielen

Der CSU-Fraktionsvorsitzende ist zu Gast im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk. Welche Themen in den Gesprächen im Mittelpunkt stehen.

Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, kam vor Kurzem zu Gesprächen ins Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW). Themen mit dem DRW-Vorstand sowie mit dem Landrat des Landkreises Günzburg, Dr. Hans Reichhart und der CSU-Landtagsabgeordneten Jenny Schack waren die angespannte Personal- und Finanzlage in der Sozialbranche sowie die überbordende Bürokratisierung, Regulierungen und Dokumentationspflichten in Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe.

Die Klagen im Sozialbereich würden sich häufen und sich wiederholen, heißt es in der Pressemitteilung des DRW zum Besuch Holetscheks. Reformen scheinen, so das DRW, nicht in Sicht. Um den hohen Anforderungen verschiedener Kosten- und Aufsichtsbehörden gerecht zu werden, müssten soziale Einrichtungen wie das DRW immer mehr Zeit, Personal und Geld einsetzen. Doppelstrukturen bei Behörden würden sich gegenseitig behindern und ebenfalls erhebliche Ressourcen binden. Hoch geschraubte Fachpersonalschlüssel würden sich immer schwieriger mit dem Mangel an Fachpersonal in Einklang bringen lassen - mit der Folge, dass Angebote zurückgefahren werden müssten.

Welche Perspektive es für das DRW gibt

Klaus Holetschek sprach sich für eine nötige und spürbare Entbürokratisierung in der Sozialbranche sowie für eine kritische Überprüfung der vielen Regelungen aus. Wichtig sei es, dass Pflegeheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe ihre wichtige Arbeit auch in Zukunft leisten könnten. Es brauche jedoch mehr als nur die Entrümpelung einzelner Vorschriften. Vor allem sei Mut bei allen Handelnden gefragt, diesen Weg konsequent einzuschlagen und zu zeigen, dass es auch anders gehe. Dazu brachte er die Idee eines Pilotversuchs ins Spiel. Damit könne getestet werden, wie das Zusammenspiel von Leistungserbringern sozialer Aufgaben und ihren Kostenträgern effizienter gestaltet werden könne. Als eine solche Testeinrichtung wäre laut Holetschek das DRW aufgrund seiner Größe und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen sowie seiner breit aufgestellten Angebotsstruktur sehr gut geeignet. (AZ)