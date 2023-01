Ursberg

vor 49 Min.

In Ursberg wagte IT-Fachmann Frank Miller den Neustart

Plus Der IT-Fachmann Frank Miller berät Firmen in Sachen Digitalisierung. Zu seinen Kunden gehören unter anderem der ADAC und Develey.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Den Neustart praktiziert der IT-Fachmann Frank Miller nicht nur am Computer, sondern auch im Leben. Im neuen Gewerbegebiet von Ursberg an der B300 erwarb er als Erster ein Grundstück. Mittlerweile steht dort das Gebäude der Firma „Frank Miller – Full-Line IT Services für Unternehmen“. Der Baukörper spricht eine klare Sprache. Die Architektur kommt zeitgemäß daher, aber nicht futuristisch. Die Proportionen stimmen, Form und Farbe wirken sachlich und nüchtern, doch der knallrote Vorbau setzt einen markanten Akzent. Was im Innern des Gebäudes passiert, entspricht dem logisch-nüchternen Gestus des Baukörpers: Frank Miller bietet den Komplettservice an für eine digitale Verwaltung von Unternehmen und Kommunen. Digitalisierung ist ein unerlässlicher Baustein für die Zukunft von Unternehmen und Kommunen, da ist sich Frank Miller absolut sicher. Den dafür nötigen Vorwärtsdrang repräsentiert gleichsam der rote Vorbau des Firmengebäudes.

