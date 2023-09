Junger Autofahrer fährt Fahranfängerin bei Ursberg hinten drauf

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagfrüh auf der B 300 bei Ursberg. Dabei entstand Blechschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Auf der B300 zwischen Thannhausen und Ursberg hat sich am Dienstag gegen 7.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, musste eine 17-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Umgehungsstraße von Thannhausen kommend in Richtung Ursberg verkehrsbedingt warten. Ein hinter ihr fahrender 25-jähriger Pkw-Fahrer übersah dies laut Polizei jedoch, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)