Theo Waigel erhält hohe Auszeichnung für seine Lebensleistung

Plus In einer Feierstunde zu seinem 85. Geburtstag wird Theo Waigel die Ringeisen-Medaille verliehen. Wie die Verbundenheit zu Ursberg Waigels Leben geprägt hat.

Kohl, Köhler, von Weizsäcker, Carstens: Die Liste der hochkarätigen Politiker, die Ursberg besucht haben, ist lang. Sie alle kamen auf Initiative von Dr. Theo Waigel hierher, und auch das umschreibt den Einsatz von Waigel für das Dominikus-Ringeisen-Werk und für Menschen für Behinderung. Dieser Einsatz, der Waigel ein Lebensanliegen war und ist, wurde jetzt auf eine besondere Weise gewürdigt. Im Rahmen des Empfangs im Ursberger Ringeisen-Saal zu seinem 85. Geburtstag wurde Waigel die Ringeisen-Medaille verliehen. Zahlreiche Redner, darunter der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek und Dr. Thomas Groll, Vorsitzender der Joseph-Bernhart-Gesellschaft, würdigten Waigels Lebensleistung.

Joseph Bernhart (1881 bis 1969), einer der prägenden katholischen Theologen und Philosophen des 20. Jahrhunderts, ist in Ursberg geboren. Waigel fühlt sich Bernhart intensiv verbunden. Er ist seit 1981 Schirmherr (Protektor) der Joseph-Bernhart-Gesellschaft. Beim festlichen Empfang auf Einladung des CSU-Kreisverbands hielt Domkapitular Thomas Groll, Vorsitzender der Joseph-Bernhart-Gesellschaft, die Festrede.