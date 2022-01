Wiesenbach

vor 22 Min.

Neue Kita-Plätze und Hochwasserschutz: Das plant Wiesenbach für das Jahr 2022

Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann zeigt den Eingang zum künftigen Gruppenraum für die Interimsgruppe in der Alten Schule in Oberwiesenbach.

Plus In Oberwiesenbach sollen Kita-Plätze in der Alten Schule entstehen. Welche weiteren Projekte im Haushalt der Gemeinde Wiesenbach auftauchen.

Von Manuela Rapp

Was soll heuer alles in den Haushalt der Gemeinde Wiesenbach aufgenommen werden? Nicht nur mit dieser Frage beschäftigten sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Auch der aktuelle Sachstand zum Thema neuer Bauhof der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach in Breitenthal und eine Erweiterung der Vorhaben bei der Dorferneuerung standen auf dem Programm.

