Wiesenbach begrüßt Sanierung der Mittelschule

Plus Wiesenbach befürwortet neben der Sanierung der Mittelschule auch die Wiedereröffnung des Krumbacher Hallenbads, will allerdings vorher Zahlen sehen.

„Wir begrüßen den Beschluss, die Sanierung der Mittelschule in Krumbach vorzuziehen“, so fasst Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann die Meinung des örtlichen Gemeinderats zusammen. „Der Landkreis hat aufgezeigt, wohin die Reise geht.“

Auf der Tagesordnung der jüngsten Zusammenkunft ging es um die Entscheidung des Landkreises Günzburg, den jetzigen Schulstandort der Realschule zu erhalten. Priorisiert werden soll in diesem Zusammenhang, so lautet allerdings die Bedingung, die Generalsanierung sowohl der Real- als auch der Mittelschule. Die Konsequenz, die alle an der Verwaltung des Schul- und Sportzentrums beteiligten Verwaltungen daraus ziehen: Der Neubau des Sportzentrums wird aufgrund dessen zurückgestellt.

