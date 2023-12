Ziemetshausen

06:00 Uhr

An der Vesperbilder Straße entstehen im Eiltempo 80 Kita-Plätze

Plus Der Rohbau ist fertig, der Innenausbau läuft: Einblicke in die neue Kita an der Vesperbilder Straße in Ziemetshausen. Warum der Markt nicht Träger sein wird.

Von Oliver Wolff

Die neue, noch im Bau befindliche Kindertagesstätte an der Vesperbilder Straße am Ortsausgang in Ziemetshausen nahe der Bundesstraße 300 sieht von außen schon ziemlich fertig aus. Der Holzbau ist auch im Inneren bereits weit vorangeschritten. Derzeit wird weiter an der Elektrik geschraubt, danach folgt der Innenausbau mit Böden, Deckenverkleidungen oder dem Einbau sanitärer Anlagen. "Wir sind im Zeit- und Kostenplan", gibt Architekt Gerhard Glogger bei einem Pressetermin vor Ort bekannt. Bürgermeister Ralf Wetzel betont die Bedeutung, neue Kindergartenplätze möglichst schnell und zielstrebig zu schaffen.

Markt Ziemetshausen ist Bauherr aber nicht Träger

Der Markt Ziemetshausen wurde im Mai 2021 Eigentümer des Grundstücks an der Ziemetshauser Straße. "Im Sommer 2020 gab es erste Überlegungen im Marktgemeinderat", erinnert sich Bürgermeister Wetzel. Da das Grundstück im Außenbereich der Marktgemeinde liegt, musste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Markt machte Tempo: Für den Bebauungsplan wurde Anfang September 2021 der abschließende Satzungsbeschluss gefällt. Das Landratsamt erteilte Ende Mai 2022 die Baugenehmigung zum Neubau der Kindertagesstätte. Es folgten Planungen und Ausschreibungen. Weniger als ein Jahr später im März 2023 erfolgte der Baubeginn.

