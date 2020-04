12:00 Uhr

Ab sofort gibt's hier jeden Tag ein Lied zum Innehalten, Mitsummen oder Abschalten

Jeden Tag ein Lied zum Innehalten, Abschalten, Mitsingen - Track 1 der Corona-Soundlist: "The Sound of Silence" von Simon and Garfunkel.

Ein paar Minuten Corona-Nachrichten-frei: Für alle, die sich das wünschen, stellen wir hier jeden Tag um 12 Uhr ein Überraschungslied vor, das auf andere Gedanken bringen soll.

Zurzeit viele leere Straßen, geschlossene Cafés, kein Gemurmel, viel Stille draußen. Der wohl schönste "Klang der Stille" wurde schon vor über 50 Jahren geschrieben, immer noch schön und zurzeit ganz besonders.

Und weil es in diesen Zeiten erst recht wunderbar ist, Menschenmassen jubeln zu hören, gibt es "The Sound of Silence" in der Live-Version vom Konzert im Central Park New York (1981) - und weil es um die beiden nun auch stiller wird (beide waren kürzlich getrennt auf Abschiedstournee):

3:58 Minuten zum Abschalten in der Corona-Zeit

