Bergunfall: Mann aus dem Raum Landsberg stirbt in Ammergauer Alpen

Ein Bergsteiger aus dem Landkreis Landsberg ist am Sonntag in den Ammergauer Alpen verunglückt.

Von Dominic Wimmer

Am Sonntag ist ein 29 Jahre alter Bergsteiger aus dem Raum Landsberg in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann bei einer Gratüberschreitung vom Brunnenkopf in Richtung „Kleiner Klammspitze“ ums Leben. Er stürzte aus noch ungeklärter Ursache in steilstem Gelände über eine weite Strecke ab und erlag dabei seinen Verletzungen.

Der junge Mann war am späten Vormittag von Linderhof alleine zu seiner Bergtour aufgebrochen. Als er nach 16 Uhr nicht mehr erreichbar war, wurde die Integrierte Leitstelle Oberland per Notruf verständigt. An den sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen waren die Bergwachten des Ammertales, Oberammergau, Unterammergau, Bad Kohlgrub, die Alpine Einsatzgruppe der Polizei, zwei Polizeihubschrauber und die Feuerwehr Oberammergau beteiligt. Insgesamt 35 Personen waren im Einsatz.

Ein Hubschrauber findet den toten Mann aus dem Landkreis Landsberg

Gegen 20 Uhr wurde der Vermisste mit Hilfe einer Wärmebildkamera von der Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckt. Das Erreichen des Vermissten gestaltete sich sehr schwierig. Zuerst erreichten ihn Einsatzkräfte der Bergwacht zu Fuß, wenig später Notarzt und ein weiterer Bergretter mit Hilfe des Polizeihubschraubers, so die Polizei. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Bergsteigers festgestellt werden.

Die anschließende Bergung wurde mit Hilfe des Polizeihubschraubers durchgeführt. Über die näheren Umstände des Unfalls ist noch nichts bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen werden von einem Polizeibergführer der Polizeistation Oberammergau geführt.

